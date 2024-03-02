Почеттино: Галлахеру нравится играть в «Челси», его контракт — совсем другой вопрос

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что переговоры лондонского клуба с атакующим полузащитником Конором Галлахером о продлении его контракта зашли в тупик.

«Он любит играть за «Челси». Его контрактная ситуация — это совсем другой вопрос. Продление контракта зависит от клуба и Конора. Я тренер, который должен принять лучшее решение для команды», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста заканчивается летом 2025 года.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.