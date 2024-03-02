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Геннадий Орлов объяснил, почему путал сборную России с «Зенитом» на Евро-2012

Геннадий Орлов объяснил, почему путал сборную России с «Зенитом» на Евро-2012
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Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, почему во время репортажей матчей сборной России на чемпионате Европы 2012 года он путал российскую национальную команду с санкт-петербургским клубом.

«Меня все попрекали Мюнхенгладбахом. Само вышло! И ещё у меня оговорка была сумасшедшая: трижды сборную России называл «Зенитом». Это было в Польше на чемпионате Европы. Перед репортажем редактор из Москвы сказал: «Руководство просит поменьше употреблять слово «Зенит». Оно и засело в голове, представляешь? И я говорю: «Мяч у «Зенита». В первый раз, кажется, извинился. А потом — опять «Зенит». В команде Адвоката было шесть или семь «зенитовцев», а я к тому времени уже постоянно комментировал «Зенит», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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