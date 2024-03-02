Юрген Клопп рассказал, сможет ли Алисон выйти на поле в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о предполагаемых сроках восстановления от травмы голкипера Алисона Бекера.

«Алисон получил серьёзную травму. Точных сроков восстановления нет, потому что это мышечная травма. Это довольно серьёзная травма, но не настолько, чтобы говорить, что сезон для Алисона завершён», — приводит слова главного тренера The Sun.

Напомним, бразильский вратарь получил повреждение подколенного сухожилия на тренировке «Ливерпуля» перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:1).

В нынешнем сезоне Алисон Бекер принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и девять встреч провёл «на ноль». На данный момент после 26 сыгранных матчей английского чемпионата «Ливерпуль» находится на первом месте с 60 очками.