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Экс-игрок сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Экс-игрок сборной Египта: Салах покинет «Ливерпуль» по окончании сезона
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Бывший футболист сборной Египта Мидо сообщил, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет английский клуб по окончании сезона.

«Мохамед Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне. Контракт уже подписан», – написал Мидо в одной из социальных сетей.

Напомним, египетский футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах сыграл за английскую команду 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

«Ливерпуль» после 26 туров английской Премьер-лиги возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

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