Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС объявил о переносе матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи» на стадион «Фишт»

РФС объявил о переносе матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи» на стадион «Фишт»
Комментарии

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение перенести матч между командами «СКА-Хабаровск» и «Сочи» на сочинский стадион «Фишт». Встреча состоится в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Было принято решение изменить место проведения матча первого этапа 1/4 финала раунда плей-офф Пути нижней сетки Кубка России между командами «СКА-Хабаровск» и «Сочи», который состоится 14 марта 2024 года, на стадион «Фишт» (г. Сочи), заявленный резервным, без изменения у ФК «СКА-Хабаровск» статуса принимающего клуба. Матч начнётся в 15:30 мск», — говорится на официальном сайте РФС.

Изначально матч должен был пройти на домашнем стадионе команды «СКА-Хабаровск» в Хабаровске.

Материалы по теме
В РПЛ и Кубке России судьи будут объявлять свои решения после VAR на весь стадион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android