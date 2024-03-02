РФС объявил о переносе матча «СКА-Хабаровск» — «Сочи» на стадион «Фишт»

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение перенести матч между командами «СКА-Хабаровск» и «Сочи» на сочинский стадион «Фишт». Встреча состоится в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Было принято решение изменить место проведения матча первого этапа 1/4 финала раунда плей-офф Пути нижней сетки Кубка России между командами «СКА-Хабаровск» и «Сочи», который состоится 14 марта 2024 года, на стадион «Фишт» (г. Сочи), заявленный резервным, без изменения у ФК «СКА-Хабаровск» статуса принимающего клуба. Матч начнётся в 15:30 мск», — говорится на официальном сайте РФС.

Изначально матч должен был пройти на домашнем стадионе команды «СКА-Хабаровск» в Хабаровске.