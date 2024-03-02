«Ахмат» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Матч начнётся в 19:00 мск.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Мохамед Конате, который успешно реализовал 11-метровый удар.