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Тренер «Оренбурга» Деограсия подвёл итоги матча с ЦСКА

Тренер «Оренбурга» Деограсия подвёл итоги матча с ЦСКА
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Мы понимали, что ЦСКА будет контролировать мяч, что и произошло. Нам нужно было создавать свободное пространство за спиной соперника, уходить в контратаку. Несколько раз это получилось. Чего нам не хватило? Нужно было получше держать мяч.

В концовке мы подустали, это было видно. Понимали, что придется переходить на длинные передачи. Что в итоге и получилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.

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