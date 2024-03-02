Тренер «Оренбурга» Деограсия подвёл итоги матча с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (1:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Мы понимали, что ЦСКА будет контролировать мяч, что и произошло. Нам нужно было создавать свободное пространство за спиной соперника, уходить в контратаку. Несколько раз это получилось. Чего нам не хватило? Нужно было получше держать мяч.

В концовке мы подустали, это было видно. Понимали, что придется переходить на длинные передачи. Что в итоге и получилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.