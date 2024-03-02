Роша зацепил Мансилью в падении, Гаич хватался за голову. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»

2 марта в Москве на поле стадиона «ЦСКА Арена» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.