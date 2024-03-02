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Игрок «Оренбурга» Мансилья: очень рад, что такие длинные сборы завершились

Игрок «Оренбурга» Мансилья: очень рад, что такие длинные сборы завершились
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Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал ничейный результат в матче с ЦСКА (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Очень рад, что такие длинные сборы завершились. Мы снова вернулись в игру. Сегодня сыграли против сильного соперника. Заработали одно очко, которое для нас очень ценно. Продолжаем работать.

Томпсону сказал уже плохое слово, которое сейчас не могу произнести. Момент был хороший: если бы он отдал мне передачу, то я мог сравнять счёт. В целом, мы его работой довольны. Он пришёл к нам, чтобы помочь и улучшить наши позиции», — передаёт слова Мансильи корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

2 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.

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