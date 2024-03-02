Созин: сложно сказать, кто играет в ФНЛ – ЦСКА и «Оренбург» или «Енисей» и «Торпедо»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ между ЦСКА и «Оренбургом» (1:1).

«Всем болельщикам и экспертам нравится разный футбол. Кто-то восторгается классной игрой в обороне, кому-то нравится активные матчи, когда команды играют без центра поля, а другие обожают смотреть за тактическими перемещениями команд.

Но я сейчас хотел сказать не про игру в обороне или активных атаках, а про общие впечатления от футбола. С утра мне удалось посмотреть игру «Енисея» и «Торпедо», после – матч ЦСКА и «Оренбурга». И со стороны сложно сказать, кто тут команды Первой лиги – ЦСКА с «Оренбургом» или «Енисей» с «Торпедо». Абсолютно средний, серый футбол, практически без эмоций. Да, в Красноярске был хороший гол Тихонова-младшего, но всё остальное, в обоих матчах, серое зрелище.

Кому-то может это и нравится, но мне кажется, что это не футбол. Визуально это смотреть нельзя. За 50 дней подготовки можно было что-то придумать? Погода подходящая, поле – получше, чем на стадионе «Спартака», а футбола нет. И самое интересное для меня – как это всё понравилось тренерам? Какая была реакция у них? И это сейчас не вопрос конкретно к ЦСКА – это и к командам ФНЛ, и к «Оренбургу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.