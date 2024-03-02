Карсаков: работа в селекции ЦСКА принесёт Дзагоеву плоды, а дальше может стать тренером

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Дзагоев для ЦСКА это огромное приобретение. Он столько лет отыграл, имеет большой опыт и у него свой характер и своё виденье. Я думаю, чтобы быть тренером Дзагоеву, надо ещё поработать с юниорами или молодёжной командой. Если он закончил футбольную карьеру, это не значит, что он сразу станет готовым тренером. Даже великие не могли себе такого позволить. Я думаю, что работа в селекции принесёт ему плоды, а дальше, если он будет учиться и набираться опыта, то может стать тренером», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами.