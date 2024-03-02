Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карсаков: работа в селекции ЦСКА принесёт Дзагоеву плоды, а дальше может стать тренером

Карсаков: работа в селекции ЦСКА принесёт Дзагоеву плоды, а дальше может стать тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Карсаков отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Дзагоев для ЦСКА это огромное приобретение. Он столько лет отыграл, имеет большой опыт и у него свой характер и своё виденье. Я думаю, чтобы быть тренером Дзагоеву, надо ещё поработать с юниорами или молодёжной командой. Если он закончил футбольную карьеру, это не значит, что он сразу станет готовым тренером. Даже великие не могли себе такого позволить. Я думаю, что работа в селекции принесёт ему плоды, а дальше, если он будет учиться и набираться опыта, то может стать тренером», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Материалы по теме
Алан Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android