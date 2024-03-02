Алан Дзагоев возвращается в ЦСКА в качестве селекционера клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев возвращается в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Последние недели он проходил стажировку в спортивном блоке клуба. В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа.

С возвращением домой, Алан!», — написано в официальном телеграм-канале московского клуба.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Экс-футболист ЦСКА завершил футбольную карьеру в ноябре минувшего года в возрасте 33 лет.