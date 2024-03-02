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Новый спортивный директор «Баварии» высказался о возможном продлении контракта с Киммихом

Новый спортивный директор «Баварии» высказался о возможном продлении контракта с Киммихом
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о том, будет ли клуб проводить переговоры о продлении контракта с полузащитником Йозуа Киммихом, контракт которого истекает 30 июня 2025 года.

«Я сяду с ним и поговорю о продлении контракта. Это будет зависеть от того, кто будет будущим тренером? Это тема, которую, в лучшем случае, мы решим в первую очередь», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что ранее сообщалось о желании полузащитника покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом после ухудшения отношений с некоторыми членами команды и конфликта с одним из представителей тренерского штаба Томаса Тухеля. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

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