«Ахмат» — «Урал»: Семёнов вывел хозяев впёред на 72-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» и «Урал». Игра проходит на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. Матч начался в 19:00 мск. На момент написания новости грозненцы ведут со счётом 1:0.

Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник хозяев Андрей Семёнов открыл счёт в игре на 72-й минуте.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 17 очков и занимает 13-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Мохамед Конате, который успешно реализовал 11-метровый удар.