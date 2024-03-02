Клопп: не поверил бы, если бы 12 дней назад сказали, что «Ливерпуль» выиграет все матчи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингемом» (1:0).

«Довольно необычный день. У нас был сложный график. Эта игра далась нам нелегко. У нас были моменты. Мы не очень хорошо начали.

Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы ответил, что шансов нет, это невозможно. В сложившихся обстоятельствах выигрывать матчи просто смешно.

Мы будем восстанавливать силы до следующей игры. То, что сделали ребята, — это нечто особенное. Добиться такого количества очков было большим испытанием. Это никогда не было легко», — приводит слова Клоппа ВВС.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт на 17-й строчке.