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Клопп: не поверил бы, если бы 12 дней назад сказали, что «Ливерпуль» выиграет все матчи

Клопп: не поверил бы, если бы 12 дней назад сказали, что «Ливерпуль» выиграет все матчи
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингемом» (1:0).

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+9'    

«Довольно необычный день. У нас был сложный график. Эта игра далась нам нелегко. У нас были моменты. Мы не очень хорошо начали.

Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы ответил, что шансов нет, это невозможно. В сложившихся обстоятельствах выигрывать матчи просто смешно.

Мы будем восстанавливать силы до следующей игры. То, что сделали ребята, — это нечто особенное. Добиться такого количества очков было большим испытанием. Это никогда не было легко», — приводит слова Клоппа ВВС.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт на 17-й строчке.

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