Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» – «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 27-го тура Примеры

«Валенсия» – «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 27-го тура Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Стартовые составы команд.

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулкье, Дьякаби, Москера, Гайя, Вайя, Гильямон, Перес, Канос, Яремчук, Дуро.

«Реал» Мадрид»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчаумени, Кроос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0).

В первом круге текущего сезона мадридцы разгромили соперника со счётом 5:1.

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 65 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 36 очков.

Календарь Примеры
Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android