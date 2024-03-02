«Валенсия» – «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на матч 27-го тура Примеры

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В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Стартовые составы команд.

«Валенсия»: Мамардашвили, Фулкье, Дьякаби, Москера, Гайя, Вайя, Гильямон, Перес, Канос, Яремчук, Дуро.

«Реал» Мадрид»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчаумени, Кроос, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус.

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0).

В первом круге текущего сезона мадридцы разгромили соперника со счётом 5:1.

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 65 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 36 очков.