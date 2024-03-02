Александр Мостовой: для «Зенита» ничья со «Спартаком» — как поражение

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ничейном результате в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Больше всех сейчас расстроен «Зенит», потому что «Краснодар» упустил победу в матче с «Рубином» на последних минутах. Это ужас вообще, как они потеряли очки. Для «Зенита» ничья со «Спартаком» — как поражение», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.