Семак: будет ли ротация форвардов в «Зените»? На сегодня Кассьера лучший бомбардир РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:0) высказался о ротации нападающих в своей команде.

«Будет ли ротация форвардов? На сегодняшний день Маттео (Кассьерра) лучший бомбардир чемпионата. Но будем смотреть на состояние и форму (Ивана) Сергеева. Конкуренция всегда важна», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в чемпионате.