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Зобнин: «Спартаку» не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше

Зобнин: «Спартаку» не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о отсутствии главного тренера команды Гильермо Абаскаля на скамейке запасных в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Напомним, испанский специалист пропускал матч чемпионата из-за дисквалификации.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Это наш начальник, тренер. Конечно, не хватало. С ним было бы чуточку лучше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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