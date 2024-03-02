Зобнин: «Спартаку» не хватало Абаскаля, с ним было бы чуточку лучше

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о отсутствии главного тренера команды Гильермо Абаскаля на скамейке запасных в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Напомним, испанский специалист пропускал матч чемпионата из-за дисквалификации.

«Это наш начальник, тренер. Конечно, не хватало. С ним было бы чуточку лучше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.