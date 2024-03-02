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Хлусевич: с «Зенитом» Промеса не хватало, но давайте не будем о Квинси

Хлусевич: с «Зенитом» Промеса не хватало, но давайте не будем о Квинси
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о том, как отразилось на красно-белых отсутствие нападающего Квинси Промеса в матче матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Промес – лидер команды, поэтому в любом случае его не хватало. Давайте не будем про Квинси», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0. Нападающий красно-белых Квинси Промес не принимал участие в этом матче. Нидерландский футболист по-прежнему находится в ОАЭ.

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