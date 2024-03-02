Зобнин: понимаю решение Абаскаля уехать в Москву. Мы готовились к «Зениту» 40 дней

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал решение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля уехать из Санкт-Петербурга перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Испанец был дисквалифицирован на этот матч.

«Я понимаю его решение уехать в Москву. В прошлой игре с Самарой он тоже по тому же принципу поступил. Утром было собрание, где он нам всё объяснил. Мы его решение поняли. Мы работали 40 дней, готовились к «Зениту». Чуть ли не каждый день были теории, знали, к чему готовились. Утром ещё чуть повторили и в бой», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.