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Гончаренко – о поражении «Ахмату»: хотелось бы, чтобы «Урал» играл менее зажато

Гончаренко – о поражении «Ахмату»: хотелось бы, чтобы «Урал» играл менее зажато
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от грозненского «Ахмата» (0:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Семёнов – 73'    

«Понимали, что будет тяжелая игра с большим количеством единоборств и малым количеством голевых моментов. Так и получилось. Мы своими моментами не распорядились, а «Ахмат» в не совсем однозначной ситуации смог выжать свой гол.

Хотелось бы, чтобы команда менее зажато играла. Очень плохо работали с мячом», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 19:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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