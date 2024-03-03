Радимов: снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов извинился перед «Спартаком» после игры 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли с красно-белыми вничью (0:0). До матча Радимов сказал: «Они («Спартак») приедут в Петербург, получат трёшку и поедут обратно».

«Я снимаю шляпу перед «Спартаком». Признаю, что был неправ, говоря такое, потому что я так считал. Браво, «Спартак»! Более того, если бы Игнатов забил в концовке, то я бы вообще не пришел в студию», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.