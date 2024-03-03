Тренер «Валенсии» высказался о судейском скандале в матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал судейский скандал в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2). В конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот. Футболист «Реала» Джун Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром после этого эпизода.

«Я это ясно видел. Когда мяч уходил на угловой, он говорил, что это последнее действие. Я видел, как судья свистнул, когда мы выбили мяч. Он думал, что игра окончена. Логично, что «Реал» будет протестовать. Но я не хочу это комментировать дальше», — приводит слова Барахи AS.

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После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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