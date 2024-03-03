Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Валенсии» высказался о судейском скандале в матче с «Реалом»

Тренер «Валенсии» высказался о судейском скандале в матче с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал судейский скандал в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2). В конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот. Футболист «Реала» Джун Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром после этого эпизода.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Я это ясно видел. Когда мяч уходил на угловой, он говорил, что это последнее действие. Я видел, как судья свистнул, когда мы выбили мяч. Он думал, что игра окончена. Логично, что «Реал» будет протестовать. Но я не хочу это комментировать дальше», — приводит слова Барахи AS.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

Материалы по теме
Больше чем просто скандал. Судья уникальным образом не дал «Реалу» сделать 3:2 из 0:2
Больше чем просто скандал. Судья уникальным образом не дал «Реалу» сделать 3:2 из 0:2

Судья в Эквадоре избил игрока, который полез на него с кулаками

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android