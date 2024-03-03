Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Семёнов: забивал ещё «Зениту», но гол «Уралу» самый красивый в карьере

Андрей Семёнов: забивал ещё «Зениту», но гол «Уралу» самый красивый в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал свой победный гол в домашнем матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Семёнов – 73'    

«Забивал еще один красивый мяч в ворота «Зенита», но этот, наверное, самый красивый в карьере. Турнирная ситуация довлеет над «Ахматом», хочется поскорее вылезти и мы всё для этого делаем. Очень важные очки. Иногда игра не настолько важна, насколько важен результат. В данный момент главное — три очка», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

Матч 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» прошёл 2 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте игры плотным дальним ударом в верхний угол ворот забил центральный защитник Андрей Семёнов. Эта победа позволила «Ахмату» набрать 20 очков в 19 матчах и опередить «Урал» (19 очков), выбравшись из зоны стыковых матчей.

РПЛ. Календарь
РПЛ. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android