Андрей Семёнов: забивал ещё «Зениту», но гол «Уралу» самый красивый в карьере

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал свой победный гол в домашнем матче 19-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Забивал еще один красивый мяч в ворота «Зенита», но этот, наверное, самый красивый в карьере. Турнирная ситуация довлеет над «Ахматом», хочется поскорее вылезти и мы всё для этого делаем. Очень важные очки. Иногда игра не настолько важна, насколько важен результат. В данный момент главное — три очка», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

Матч 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Урал» прошёл 2 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте игры плотным дальним ударом в верхний угол ворот забил центральный защитник Андрей Семёнов. Эта победа позволила «Ахмату» набрать 20 очков в 19 матчах и опередить «Урал» (19 очков), выбравшись из зоны стыковых матчей.