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Александр Шикунов: Угальде хорош — с «Зенитом» цеплялся за все мячи

Александр Шикунов: Угальде хорош — с «Зенитом» цеплялся за все мячи
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Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал игру новичка красно-белых 21-летнего костариканского нападающего Манфреда Угальде в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл матч полностью.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Угальде хорош! Он и получил приз лучшего игрока. Цеплялся за все мячи, очень полезно действовал. Не забил, но пользу принёс. Плюс работает на хорошей скорости с хорошим объёмом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде был приобретён московским «Спартаком» в январе 2024 года, его прежним клубом был «Твенте» из Нидерландов. Сумма трансферной компенсации составила € 13 млн.

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