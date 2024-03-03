Александр Шикунов: Угальде хорош — с «Зенитом» цеплялся за все мячи

Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал игру новичка красно-белых 21-летнего костариканского нападающего Манфреда Угальде в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0). Футболист вышел на поле в стартовом составе и провёл матч полностью.

«Угальде хорош! Он и получил приз лучшего игрока. Цеплялся за все мячи, очень полезно действовал. Не забил, но пользу принёс. Плюс работает на хорошей скорости с хорошим объёмом», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде был приобретён московским «Спартаком» в январе 2024 года, его прежним клубом был «Твенте» из Нидерландов. Сумма трансферной компенсации составила € 13 млн.