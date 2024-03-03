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«Все знают, на что он способен». Месси — об игре Луиса Суареса в матче с «Орландо Сити»

«Все знают, на что он способен». Месси — об игре Луиса Суареса в матче с «Орландо Сити»
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Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси оценил игру партнёра по команде форварда Луиса Суареса в минувшем матче МЛС с «Орландо Сити» (5:0), в котором уругвайский футболист забил два гола и сделал две результативные передачи.

США - Major League Soccer . МЛС
03 марта 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
5 : 0
Орландо Сити
Орландо
1:0 Суарес – 4'     2:0 Суарес – 11'     3:0 Тэйлор – 29'     4:0 Месси – 57'     5:0 Месси – 62'    

«Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи.

У нас всё отлично, мы наслаждаемся игрой и прогрессируем. Сегодня для нас было крайне важно одержать победу. Это делает нас сильнее», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.

Напомним, 37-летний Суарес присоединился к «Интер Майми» в минувшем январе.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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