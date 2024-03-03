«Все знают, на что он способен». Месси — об игре Луиса Суареса в матче с «Орландо Сити»

Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси оценил игру партнёра по команде форварда Луиса Суареса в минувшем матче МЛС с «Орландо Сити» (5:0), в котором уругвайский футболист забил два гола и сделал две результативные передачи.

«Я искренне рад за него. Мы достаточно легко справились. Думаю, все знают, на что Луис способен: когда ты меньше всего ожидаешь, он берёт и выигрывает для вас матч, забивая голы и отдавая результативные передачи.

У нас всё отлично, мы наслаждаемся игрой и прогрессируем. Сегодня для нас было крайне важно одержать победу. Это делает нас сильнее», — приводит слова Месси официальный сайт МЛС.

Напомним, 37-летний Суарес присоединился к «Интер Майми» в минувшем январе.

На данный момент «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, записав в свой актив семь очков. «Орландо», в свою очередь, занимает 12-е место, набрав одно очко.