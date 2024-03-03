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Вратарь «Оренбурга» обвинил защитников в пропущенном голе в матче с ЦСКА

Вратарь «Оренбурга» обвинил защитников в пропущенном голе в матче с ЦСКА
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Голкипер «Оренбурга» Николай Сысуев прокомментировал пропущенный мяч в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды сыграли вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Защитники вовремя не накрыли [Мусаева], не видно было [удара], два игрока стояли передо мной. Нормально, ничего, бывает такое. Но защитники виноваты в этом голе», — сказал Сысуев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, встреча состоялась вчера, 2 марта. На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. Заболотный остановил прилетевший к нему мяч животом и сделал скидку на Мусаева, тот развернулся, укрыв мяч от Арсена Адамова, сдвинулся чуть в сторону и, не сближаясь с Данилой Хотулёвым, классно пробил низом под ближнюю штангу. Позже оренбуржцы сумели вырвать ничью.

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