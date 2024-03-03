Гвардиола: «Юнайтед» силён, все хоронили его перед игрой с «Ливерпулем», но он не проиграл

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о сегодняшнем матче 27-го тура чемпионата Англии, в котором его подопечные сыграют с «Манчестер Юнайтед».

«Помните, что произошло после того, как в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:7? Перед матчем нынешнего сезона все спрашивали: «Сколько голов они пропустят?», все хоронили «Юнайтед» и говорили, что «Ливерпулю» будет легко. И каков результат? «Ливерпуль» не смог победить (речь идёт о матче 17-го тура АПЛ нынешнего сезона, который закончился со счётом 0:0. — Прим. «Чемпионата»). «Юнайтед» есть «Юнайтед», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, это противостояние пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Матч начнётся в 18:30 мск.