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«Реал» намерен добиваться радикальных изменений в испанском судействе — Marca

«Реал» намерен добиваться радикальных изменений в испанском судействе — Marca
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Руководство мадридского «Реала» считает, что судейство в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2) является «величайшим скандалом» за последние годы и намерено добиваться радикальных преобразований в испанском арбитраже. Об этом сообщает Marca.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

По информации источника, «Королевский клуб» намерен продолжать оказывать давление на испанских судей с целью повышения уровня их работы. Также «Реал» продолжит активно высказываться относительно судейства в матче с «Валенсией».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что мадридский клуб не намерен обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, поскольку считает это бессмысленным.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

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