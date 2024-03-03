Экс-игрок ЦСКА Нахушев: Дзагоев мне сказал, что будет учиться и хочет стать тренером

Бывший футболист московского ЦСКА Руслан Нахушев прокомментировал назначение экс-полузащитника армейцев Алана Дзагоева на должность селекционера клуба.

«Я видел Дзагоева неделю назад на матче юношеских команд. Я у него поинтересовался: «Ты почему на детей ходишь смотришь? Тренером стал?» Он говорит: «Пока нет, селекционер, но буду учиться на лицензию и в перспективе хочу стать тренером». Поэтому, возможно, даже вместе будем учиться на тренерскую лицензию. За Алана только рад, и дай бог, чтобы у него получилось», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.