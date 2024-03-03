«Пари НН» — «Факел»: Кирилл Гоцук сравнял счёт на 64-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча проводится на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов открыл счёт и вывел свою команду вперёд.

На 64-й минуте капитан нижегородцев Кирилл Гоцук сравнял счёт. Прошла подача с углового, защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку во вратарскую, а Гоцук набежал и вколотил мяч в сетку.

Нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.