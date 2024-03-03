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«Динамо» — «Локомотив»: Жемалетдинов сократил отставание гостей на 84-й минуте

«Динамо» — «Локомотив»: Жемалетдинов сократил отставание гостей на 84-й минуте
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В эти минуты идёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Динамо» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

На 12-й минуте Карраскаль вошёл слева в штрафную практически вдоль лицевой линии, пробрался ближе к воротам и сделал передачу назад и направо, несмотря на сопротивление Сильянова. Бителло первым успел к этому мячу и резким ударом отправил его в дальний нижний угол.

На 58-й минуте хозяева удвоили своё преимущество. На сей раз в составе бело-голубых забил Денис Макаров.

На 84-й минуте гости отыграли один мяч. Точным ударом под самую штангу ворот отметился Рифат Жемалетдинов.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 0:0.

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