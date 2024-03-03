«Арсенал» одержал победу над «Черноморцем» и вышел в лидеры Первой лиги

Сегодня, 3 марта, состоялся матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Черноморец» из Новороссийска. Команды сыграли в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Туляки одержали победу со счётом 2:0.
В первом тайме обошлось без забитых мячей. Во втором тайме ситуация изменилась. И этому поспособствовали хозяева поля. На 54-й минуте Сергей Ткачёв открыл счёт. Уже спустя четыре минуты туляки увеличили своё превосходство. На сей раз отличился Эрвинг Ботака-Иобома. Гости же так и не сумели распечатать ворота соперника. В итоге сухая победа «Арсенала».
После этой победы в активе «Арсенала» стало 38 очков. Туляки вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Черноморец» с 18 очками расположился на последнем месте.
- 3 марта 2024
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