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Балтика – Сочи 0:0, результат матча 19-го тура РПЛ 3 марта 2024 года

«Балтика» и «Сочи» не выявили победителя в матче 19-го тура РПЛ
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Командам не удалось выявить сильнейшего — 0:0.

После 19 туров чемпионата России «Балтика» набрала 14 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре сочинская команда выиграла у «Балтики» со счётом 2:0. Голами отметились нападающий Мартин Крамарич и защитник Ванья Дркушич.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи
Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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