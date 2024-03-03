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«Гавр» без Кузяева в составе проиграл «Бресту» в 24-м туре Лиги 1

«Гавр» без Кузяева в составе проиграл «Бресту» в 24-м туре Лиги 1
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3 марта 2024 года состоялся матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграли «Брест» и «Гавр». Игра прошла в Бресте. Главным арбитром игры выступил Пьер Гайуст. Игра началась в 17:00 по московскому времени. Она завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Франция - Лига 1 . 24-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Лис-Мелу – 34'    

В составе «Бреста» единственным голом отметился Пьерр Лис-Мелу. Он отличился на 34-й минуте.

Примечательно, что полузащитник сборной России и «Гавра» Далер Кузяев не принимал участия в минувшей игре. Хавбек пропустил встречу из-за дисквалификации.

Также сегодня, 3 марта, уже было проведено ещё несколько матчей в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Их результаты представлены ниже:

«Тулуза» — «Ницца» — 2:1;

«Монпелье» — «Страсбург» — 2:2;

«Нант» — «Метц» — 2:0.

Таблица Лиги 1
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