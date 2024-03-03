Новичок «Локомотива» Ньямси: решение о переезде в Россию было непростым

Новичок московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о переходе в стан железнодорожников. Игрок признался, что решение о переезде в Россию было для него непростым.

«Поначалу решение было непростое, но принимал его больше сердцем, потому что понимал, что мне надо выйти из зоны комфорта. Сначала семья, друзья и близкие не были на моей стороне, но всё окончательно решилось после того, как я позвонил своим друзьям, которые играли в России. Общался с Изидором, потому что мы вместе играли, а ещё с Зеффаном, который был в «Крыльях Советов». Они сказали, что никаких проблем не будет, надо приезжать — всё будет здорово. Это стало решающим фактором в принятии решения», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Контракт Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.