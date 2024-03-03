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Ньямси: «Локомотив» — большой клуб с богатой историей и амбициями

Ньямси: «Локомотив» — большой клуб с богатой историей и амбициями
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Новичок «Локомотива», центральный защитник Жерзино Ньямси рассказал о причинах своего перехода в московский клуб из «Страсбурга» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Заинтересовало то, что это большой клуб с богатой историей и большими амбициями.

Что касается моего роста, безусловно, в игре пользуешься преимуществом своих габаритов, наряду с техникой и тактикой. Зачастую это помогает, но иногда приводит к тому, что рефери свистят фол в пользу соперника. А когда соперник делает со мной подобное, фола нет. Это физика — с этим ничего не поделаешь. Просто нужно учитывать эти нюансы», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ньямси перешёл в «Локомотив» из «Страсбурга» за € 3,5 млн. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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