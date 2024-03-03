Андрей Аршавин отметил лучшего нападающего России

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Эксперт назвал Тюкавина лучшим форвардом России на данный момент.

«Он грамотно отклеился, не стал стоять на мяче, а видел, что соперник больше и шире. Он оставил мяч, сделал шаг в сторону, а Ньямси, чтобы не фолить, доиграл эпизод. Тюкавин в полном порядке, давно понятно, что это лучший нападающий России», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1. Форвард бело-голубых Константин Тюкавин отметился голевой передачей на Дениса Макарова.