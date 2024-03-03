Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин повторил достижение Кокорина по результативности в матчах РПЛ

Тюкавин повторил достижение Кокорина по результативности в матчах РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Таким образом, форварду удалось повторить достижение экс-игрока бело-голубых Александра Кокорина, сообщает Opta. Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (пять голов и три ассиста). С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год) только Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи матчах подряд. Это произошло в 2013 году.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Материалы по теме
Олег Терёхин: «Динамо» будет бороться за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android