Тюкавин повторил достижение Кокорина по результативности в матчах РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отметился голом в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Таким образом, форварду удалось повторить достижение экс-игрока бело-голубых Александра Кокорина, сообщает Opta. Тюкавин отметился результативными действиями в семи матчах РПЛ подряд (пять голов и три ассиста). С момента начала сбора статистики голевых передач (2009 год) только Кокорин отмечался результативными действиями в составе «Динамо» в семи матчах подряд. Это произошло в 2013 году.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.