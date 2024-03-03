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«Играли мальчики против мужчин». Рой Кин — о концовке матча «Ман Сити» — «МЮ»

«Играли мальчики против мужчин». Рой Кин — о концовке матча «Ман Сити» — «МЮ»
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рой Кин поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ, в котором его команда на выезде уступила «Манчестер Сити» — 1:3.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«Манчестер Юнайтед» проиграл 11 матчей в чемпионате Англии. Это очень пугающая статистика. В концовке матча с «Сити» была игра мужчин против мальчиков. Они просто с трудом держались, совершали ошибки. Могли пропустить ещё больше — четыре или пять голов», — приводит слова Кина BBC.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 баллов. Подопечные Эрика тен Хага проиграли 11 из 27 матчей чемпионата. Разница забитых и пропущенных голов — 37:39.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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