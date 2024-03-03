Тренер «Сочи» Морено: можно положительно оценить исход матча с «Балтикой»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0).

«Сложно говорить о справедливости в футболе, потому что соперник может сказать, что они могли выиграть, мы можем сказать, что если бы реализовали свои моменты, то победили бы. Провели достаточно неплохой матч, набрали очко. Надеемся, в дальнейшем будем набирать больше очков и прогрессировать.

Результат можно занести в актив? Я считаю, что, если мы набираем очки и не проигрываем, можно положительно оценить исход матча. Мы смогли набрать одно очко, к сожалению, не сумели победить. Сложно играть на таком поле против такого мотивированного соперника, которого поддерживают болельщики. Неважно, какой матч — товарищеский, официальный, всегда нужно играть на победу», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

3 марта 2024 года завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Командам не удалось выявить сильнейшего — 0:0.