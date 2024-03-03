Игнашевич — о ничейном матче с «Сочи»: для дебюта можно было ожидать и худшего

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал результат матча с «Сочи» (0:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Если честно, для дебюта можно было ожидать и худшего. У нас было семь новых игроков. Мы вернулись домой, поле было непростым — были повреждения и судороги. Мне понравился характер наших ребят, а что касается качества, уверен, мы в этом прибавим. Нам есть от чего отталкиваться, всё будет хорошо у команды. Можно ли занести этот матч в актив? Каждое очко — шаг вперёд для «Балтики», — сказал Игнашевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 марта 2024 года завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Командам не удалось выявить сильнейшего — 0:0.