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«Ланс» в гостях разгромил «Лион» в матче 24-го тура Лиги 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Ланс». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). В статусе главного арбитра встречи выступил Жером Бризар. «Ланс» одержал победу со счётом 3:0.

На 43-й минуте отличился нападающий «Ланса» Флорьян Сотока. Ему ассистировал полузащитник Давид Кошта. На 53-й минуте второй мяч в составе гостей забил нападающий Элье Ваи, реализовав пенальти. На 85-й минуте прямую красную карточку получил игрок хозяев Эйнсли Мэйтленд-Найлс. Окончательный счёт в матче на 87-й минуте установил игрок «Ланса» Кевин Дансо.

«Ланс» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 24 матча. «Лион» находится на 11-й строчке, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (55), который также провёл 24 игры.