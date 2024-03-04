Тухель рассмотрит предложение «Барселоны» только при одном условии — The Sun

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассмотрит предложение каталонской «Барселоны» только при одном условии.

Как сообщает The Sun, немецкий специалист в первую очередь будет нацелен на работу в «Манчестер Юнайтед». Только в случае неудачного возвращения в АПЛ Тухель рассмотрит предложение «Барселоны».

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Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023. Контракт, который рассчитан до июня 2025 года, будет расторгнут уже этим летом.

После 24 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 54 очка и занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

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