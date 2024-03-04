Аллегри отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А с «Наполи» (1:2).

«Парни сыграли неплохо, у нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Это всё — часть процесса, часть роста, мы ищем правильный баланс в больших матчах. Мы показали, свою неопытность», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Ювентус». Игра проводилась в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Хозяева победили со счётом 2:1.

После 27 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.