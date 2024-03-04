Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»

Аллегри отреагировал на поражение «Ювентуса» в матче с «Наполи»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А с «Наполи» (1:2).

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Кварацхелия – 42'     1:1 Кьеза – 81'     2:1 Распадори – 88'    

«Парни сыграли неплохо, у нас были моменты, которыми мы не воспользовались. Это всё — часть процесса, часть роста, мы ищем правильный баланс в больших матчах. Мы показали, свою неопытность», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Ювентус». Игра проводилась в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Хозяева победили со счётом 2:1.

После 27 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.

Таблица Серии А
Материалы по теме
Тренер «Ювентуса» Аллегри: мы должны сделать всё, чтобы занять второе место в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android