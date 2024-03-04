Главный тренер «Сочи» Морено: изучаю русский язык каждый день

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес рассказал о сложностях в изучении русского языка после того, как он возглавил команду Российской Премьер-Лиги.

«С русским языком у меня хорошо (говорит по-русски. – Прим. «Чемпионата»). Я изучаю его каждый день по полчаса. Я говорю на пяти разных языках, но русский мне даётся тяжелее всего. У вас другая грамматика, совсем другой набор слов. Но постепенно я буду прогрессировать. Мне нравится познавать культуру других стран, а через изучение языка это делать гораздо легче. Я уже могу строить какие-то предложения, которые мне нужны во время тренировок. Чаще всего использую слова «спокойно» и «вперёд», – сказал Морено в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом матче под руководством испанского тренера «Сочи» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).