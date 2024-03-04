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Агент Глебова прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку «Ростова»

Агент Глебова прокомментировал слухи об интересе «Спартака» к игроку «Ростова»
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Футбольный агент Павел Банатин, являющийся представителем полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал слухи об интересе московского «Спартака» к игроку.

«Каждое трансферное окно звонят, спрашивают про «Спартак». Спрашивает ли «Спартак»? Они будут спрашивать не у меня, а у «Ростова». Что касается нас с Данилом, то ни мне, ни ему, скажем так, ничего сверху не доносилось в это зимнее трансферное окно, хотя, как обычно, слухов и сплетен было много.

Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу. Он отлично подготовился ко второй части сезона, хорошо смотрелся против «Крыльев Советов», как всегда, выгрызал и был одним из лучших на поле. Его стабильность не вызывает вопросов. Он полностью отдаётся «Ростову», и тут нечего добавить», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и самарскими «Крыльями Советов» завершился победой ростовчан со счётом 2:0. Глебов провёл на поле все 90 минут.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Глебова с ростовским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Голенков – 29'     2:0 Комаров – 80'    
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