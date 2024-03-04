В «Динамо» объяснили решение продлить контракт с Желько Бувачем

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил решение клуба продлить контракт с боснийским специалистом Желько Бувачем.

«У нас долгосрочная модель развития, Желько полностью соответствует нашим ожиданиям. Видим, сколько классных молодых игроков в нашей академии. «Динамо» развивается, а Желько важная часть нашей команды», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, о продлении контракта с заместителем генерального директора «Динамо» Бувачем московский клуб объявил 1 марта. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 35 очков по результатам 19 проведённых встреч.