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Соболев и Джикия — худшие игроки «Спартака» по соотношению жировой и мышечной массы

Соболев и Джикия — худшие игроки «Спартака» по соотношению жировой и мышечной массы
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Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия стали худшими полевыми футболистами «Спартака» в рейтинге физической готовности по итогам зимних сборов. Так, у Соболева и Джикии худшие показатели соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Хуже них по этому показателю только три голкипера красно-белых, но для вратарей такая ситуация в футболе привычна, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что подобные показатели физической готовности преследуют Джикию и Соболева регулярно. Георгий по конституции тела — гиперстеник, склонный к ожирению. Александр из-за травмы пропустил неделю на сборах, что тоже сказалось на его физической подготовке. В матче с «Зенитом» он вышел на поле только из-за форс-мажора с Квинси Промесом.

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